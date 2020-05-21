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Немчинов: в Кабмине рассмотрят проблемы формирования громад на Буковине

Немчинов: в Кабмине рассмотрят проблемы формирования громад на Буковине
16:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Власти рассмотрят проблемы формирования территориальных громад Черновицкой области.

Правительство рассмотрит проблемы формирования объединенных территориальных громад Черновицкой области несмотря на уже утвержденный перспективный план.

Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов во время совместного брифинга с министром здравоохранения Максимом Степановым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым в Черновцах в рамках рабочей поездки, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы сегодня имели возможность пообщаться с представителями местных громад, имеющих разные проблемы - у одних есть проблемы с расположением центра в объединенной территориальной громаде, у одной громады есть проблема с отделением от нее населенных пунктов по перспективному плану, еще у одной громады - ее расположение не на той ступени, на которой должна быть. Всю эту проблематику мы берем в работу", - отметил Немчинов.

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Он добавил, что перспективный план Черновицкой области уже утвержден, но в правительстве рассмотрят предложения громад.

"Мы внимательно рассмотрим все предложения, если есть возможности точечного реагирования - мы это отработаем, но перспективный план Черновицкой области уже проголосован и будет реализован", - отметил министр.

Он также обратил внимание, что многие громады в свое время потеряли возможность на добровольное объединение, и в течение года фактически завершается формирование новой системы административно-территориального устройства с учетом социально-экономических потребностей, которые видят на месте областные руководители и представляют на утверждение правительству. 

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Как сообщалось, накануне Немчинов заявил, что Кабинет министров планирует на одном из ближайших заседаний утвердить перспективные планы формирования территориальных громад еще трех областей - Запорожской, Львовской и Одесской. Всего в Украине уже утверждены перспективные планы 21 области.

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ОГА, Кабмин, Буковина.
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