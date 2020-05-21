В Белой Церкви мужчина пришел в суд с наркотиками, его задержали

Новости Украины:Киевской области посетитель пришел в суд с веществом растительного происхождения, вероятно наркотическим.

В Белой Церкви сотрудники Службы судебной охраны якобы обнаружили у посетителя судебного учреждения вещество растительного происхождения, вероятно, наркотическое. Об этом сообщает пресс-служба Службы судебной охраны.

"ЧП произошло в Белоцерковском городском суде Киевской области. 52-летний мужчина пытался попасть в судебное учреждение и во время общения с сотрудниками Территориального управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области начал нервничать. Во время поверхностной проверки судебные охранники обнаружили у мужчины пакет с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотическим", - говорится в сообщении.

Посетителя задержали до прибытия следственно-оперативной группы Национальной полиции.

"Сейчас следователями полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.