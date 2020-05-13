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В Мукачево пенсионерка продавала наркотики школьникам

В Мукачево пенсионерка продавала наркотики школьникам
12:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:На Закарпатье задержали пенсионерку, которая продавала наркотики несовершеннолетним.

В Мукачево Закарпатской области полиция задержала 66-летнюю женщину, которая продавала наркотики жителям города, среди которых были учащиеся местной школы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Отмечается, что 66-летняя женщина, неоднократно судимая за преступления подобного характера, систематически сбывала психотропное вещество метамфетамин наркозависимым клиентам.

«Поскольку дом женщины расположен рядом с местной школой, среди ее клиентов были и несовершеннолетние ученики. Это подтверждают и неоднократные оперативные закупки, проведенные у неё в течение короткого промежутка времени», - говорится в сообщении.

Вчера, 12 мая, работники полиции провели санкционированный обыск в доме женщины, где обнаружили остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки, весы и денежные средства, вероятно, полученные от продажи товара. Кроме этого, у нее была обнаружена ультрафиолетовая лампа для детектора банкнот, с помощью которой она проверяла покупателей, не пытаются ли они ее «подставить».

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Все вещественные доказательства следователи изъяли и направят экспертам для исследования.

По факту сбыта наркотиков полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время жительница города задержан в порядке ст.208 УПК Украины и помещена в изолятор временного содержания. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для фигурантки меры пресечения.

Согласно санкции инкриминируемой статьи женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Наркотики, Полиция, Пенсионерка, Происшествие.
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