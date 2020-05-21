Военно-техническое сотрудничество: Зеленский сменил состав комиссии

Новости Украины:Владимир Зеленский своим указом изменил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №191/2020 от 21 мая изменил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Ввести в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (далее - Комиссия) следующих лиц: Миронюка Александра Юрьевича - заместителя Министра обороны Украины; Михеева Владимира Сергеевича - заместителя главы Государственного космического агентства Украины; Павличенко Александра Анатольевича - главу Государственной службы экспортного контроля Украины", - говорится в тексте указа.

Также предполагается вывести из персонального состава Комиссии А. Голуба, А. Петренко, А. Шайтана, Д. Шендрика.

"Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - резюмируется в документе.

Как сообщалось ранее, Зеленский подписал указ о внесении изменений в положение о военном билете.