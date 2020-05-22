Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выявили уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19
В Украине выявили уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19
Динамика распространения COVID-19 в мире не уменьшается
Динамика распространения COVID-19 в мире не уменьшается
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Николин день: приметы и обряды на 22 мая
Николин день: приметы и обряды на 22 мая

Киевская область пока не будет ослаблять карантин

Киевская область пока не будет ослаблять карантин
09:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киевской области пока не будут ослаблять карантинные ограничения.

Киевская областная государственная администрация пока не будет смягчать карантин, поскольку один из факторов, а именно количество случаев заболевания кронавирусом на 100 тысяч населения пока превышает допустимую норму.

Как отмечается, решение об ослаблении карантина принимают с учетом оценки эпидемической ситуации в регионе одновременно по трем признакам: - инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения).

Должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения. - загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель меньше 50 %. - среднее количество ПЦР-тестов. Нужно более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Сообщается, что на сегодня в Киевской области инцидентность составляет 13,9 чел. на 100 тыс. населения (нужно меньше 12). Загруженность коек 8,9 % (нужно меньше чем 50%), среднее количество ПЦР-тестирования 19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая

"Из-за того, что один из необходимых факторов (а именно – инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято немедленно.

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах. В частности, с 25 мая будет позволена работа метрополитенов и детских садов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киевская область, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
02 Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
03 Порошенко требует от Зеленского проукраинской позиции по "делу моряков"
04 Президент рассказал о строительстве дорог в стране
05 Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Массовое убийство: в Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
В Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
Ситуация на фронте: в зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
В зоне ООС погиб украинский военный, семеро пострадали
Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь