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Отчет НБУ: продукты питания продолжают дорожать

Отчет НБУ: продукты питания продолжают дорожать
15:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Продукты питания продолжили дорожать, активность на рынке труда растет третью неделю подряд.

Активность населения на рынке труда растет третью неделю подряд, в частности, возрастает количество новых вакансий во всех сферах труда, что свидетельствует о восстановлении экономической активности на фоне ослабления ограничений, сообщается в еженедельном отчете Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно ценовому мониторингу центробанка, продукты питания за неделю подорожали на 0,3%, тогда как на прошлой неделе они подорожали на 0,2%, за две недели до этого сохраняли стабильность, а за три – выросли на 0,2%.

В целом за месяц продукты питания подорожали на 0,6%, констатируется в сообщении.

Отмечается, что фрукты на этой неделе подорожали на 2,7% после роста цены на 2,2% на прошлой неделе под влиянием сокращения предложения.

Кроме того, выросли в цене макароны (0,4%), мука и крупы (0,5%), рыба (1,3%), молоко (0,7%) и кондитерские изделия (0,9%). Табачные изделия, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,3%, 0,8% и 0,1%, соответственно.

В то же время снизились цены на овощи (0,4%), сахар (0,2%) а также масло и жиры (0,1%).

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НБУ отметил, что цены на лекарства снижались под влиянием рыночных факторов, в частности, стабильной ситуации на валютном рынке

Цены на топливо продолжали сохранять стабильность после падения в предыдущем месяце, в то время как из-за послабления карантина и роста активности населения поднялась цена на автомобильный газ.

Согласно документу, рост спроса и объема производства электроэнергии, свидетельствует о восстановлении экономической активности.

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"Конъюнктура на мировых рынках улучшается, а аппетит инвесторов к риску постепенно восстанавливается на фоне снятия карантина в ряде стран", - добавил регулятор.

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НБУ, Цены, Продукты питания.
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