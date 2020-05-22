Петрашко: Украина надеется на пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС

Новости Бизнеса:Украина рассчитывает начать пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС.

Украина рассчитывает начать пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС, а также считает приоритетным устранить технические барьеры торговли с Евросоюзом, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе встречи с послом ЕС, главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

"Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле. Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС, мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции", - цитирует Петрашко пресс-служба министерства в сообщении на сайте в пятницу.

Обсуждая вопросы торговли в условиях пандемии, министр также отметил, что Украина делает все возможное для обеспечения бесперебойного экспорта сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

Согласно сообщению министерства, стороны также обсудили вопросы госзакупок. Минэкономики разрабатывает проект регламента, правила которого не будут противоречить международным обязательствам в сфере закупок и будут направлены на локализированное производство в условиях мирового экономического кризиса, отметил Петрашко.

Согласно данным Госстата, дефицит внешней торговли Украины со странами ЕС в первом квартале 2020 года вырос на 67,1% - до $944,2 млн из-за падения экспорта сразу на 6,4% – до $5,57 млрд при сохранении импорта на уровне $6,52 млрд.

В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-марте этого года упал на 8,6% – до $4,79 млрд, тогда как импорт даже немного вырос – на 0,3%, до $5,82 млрд.