Борьба с COVID-19: дипломаты Украины и стран ЕС отправили в регионы партию медзащиты

Новости Украины:Для противодействия COVID-19 партия средств была отправлена медикам в 936 объединенных территориальных громадах.

Партия средств для противодействия COVID-19, закупленных Представительством ЕС в Украине, отправлена медикам в 936 объединенных территориальных громадах.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Груз медицинских средств, среди которых защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и дезинфицирующие средства, был приобретен в рамках программы поддержки реформы децентрализации U-LEAD with Europe Европейским Союзом и пятью странами-членами ЕС (Германия, Швеция, Дания, Польша, Эстония) при участии Каритас Украины. Помощь, закупленная Представительством ЕС в Украине, будет распределена среди медицинских работников в 936-ти объединенных территориальных громадах", - говорится в сообщении.

Подготовку к отправке медсредств в регионы проверили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Эстонии в Украине Каимо Кууск, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и первый секретарь Посольства Швеции в Украине Луиз Морсинг.

Министр иностранных дел поблагодарил ЕС и представителей государств-членов и заявил, что эта поддержка не только усилит способность громад противостоять вирусу, но и в дальнейшем укрепит связи между Украиной и ЕС.

"Здоровые громады - это основа сильной Украины. Я горжусь тем, что ЕС и U-LEAD способны поддержать украинские громады в селах и небольших городах в борьбе с коронавирусом", - отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Как сообщалось, 8 апреля ЕС принял решение продолжить поддержку Украины и предоставить около 190 млн евро. Помощь будет состоять из двух "пакетов", о первом из которых, в размере 80 млн евро, было объявлено 30 марта. "Первый пакет" помощи будет направлен на поддержку здравоохранения, в частности, на приобретение медицинских средств и оборудования и укрепление системы здравоохранения (до 12 млн евро); малого и среднего предпринимательства (20 млн евро, из которых 10 млн предусмотрены на микрокредитование); фермерских хозяйств (25 млн евро); уязвимых групп населения (2 млн евро) в сотрудничестве с партнерскими общественными организациями.

Программа для Украины по вопросам расширения прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития "U-LEAD с Европой" совместно финансируется Европейским Союзом и его странами-членами Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией.