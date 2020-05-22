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Украина установила антидемпинговые пошлины на ряд товаров из КНР, РФ и Беларуси

Украина установила антидемпинговые пошлины на ряд товаров из КНР, РФ и Беларуси
19:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52% на импорт ряда стальных труб из Китая и других товаров из РФ и Беларуси.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин в размере 51,52% в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, такое решение МКМТ приняла на своем заседании в пятницу.

При этом уточняется, что только для двух групп компаний устанавливается нулевая пошлина на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся в Украине, либо имеют очень незначительные объемы производства.

Комиссия также ввела предварительные пошлины в размере 18% на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта.

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Кроме того, определена предварительная антидемпинговая пошлина в размере 19,75% относительно импорта в Украину стальных креплений происхождением из КНР.

По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлину для Беларуси в размере 21,32%, для РФ в размере 45,79%.

Продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из Китайской Народной Республики в связи с истечением срока их применения.

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По результатам рассмотрения заявления о проведении специального расследования относительно импорта в Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта, комиссия определила начать расследование.

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Украина, Китай, Россия, Беларусь, Пошлины.
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