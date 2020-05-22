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Новая программа помощи: послы G7 приветствовали соглашение между Украиной и МВФ

Новая программа помощи: послы G7 приветствовали соглашение между Украиной и МВФ
15:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Послы G7 приветствуют достижение соглашения на уровне персонала между Украиной и МВФ о новой программе помощи.

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине приветствуют достижение соглашения на уровне персонала между Украиной и Международным валютным фондом о новой программе stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.

"Послы стран G7 приветствуют Украину и МВФ с достижением соглашения на рабочем уровне относительно новой программы помощи, которая укрепит макроэкономическую стабильность Украины и поможет ей справиться с кризисом COVID-19", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине.

Как сообщалось, МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19, говорится в сообщении МВФ в ночь на пятницу.

"Новый SBA запрошенным объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о банковской деятельности (№2571-д) и о поправках в Налоговый кодекс (№1210), который имплементирует ряд положений плана BEPS, тем самым Киев выполнил последние предварительные условия для открытия новой программы.

Зеленский: Все предпосылки для начала работы по программе МВФ выполнены

Президент Зеленский, Нацбанк Украины и предыдущее правительство страны в начале декабря 2019 года достигли staff level agreement с МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, размер которой мог быть увеличен до $8 млрд. Это программа должна была заменить 14-мес. программу stand-by на SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, рассчитанную поддержать страну в период президентских и парламентских выборов в прошлом году и завершившуюся 17 февраля этого года.

Украина смогла получить по stand-by лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества Stand By

Однако из-за коронакризиса Украина и МВФ вместо EFF перешли к обсуждению 18-месячной программы stand-by на $5 млрд. Позитивное решение МВФ по новой программе позволит правительству страны получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Киев рассчитывает получить первые средства МВФ до конца этого месяца, когда предстоит погашение выпущенных пять лет назад под гарантии США еврооблигаций на $1 млрд, или в начале июня.

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Украина, МВФ, G7.
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