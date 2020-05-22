Зеленский: Все предпосылки для начала работы по программе МВФ выполнены

Новости Украины:Президент сообщил о планах относительно средств МВФ.

Деньги Международного валютного фонда по новой программе сотрудничества с Украиной будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета страны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

Сообщается, что во время разговора Владимир Зеленский выразил благодарность за помощь Украине в борьбе с коронавирусом, осуществленную через Финляндский комитет Красного Креста.

Он также обратился с просьбой о дальнейшей поддержке нашего государства в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

Зеленский сообщил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул Глава Украинского государства.