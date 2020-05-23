США снизили добычу нефти на 20%

Новости Бизнеса:Добыча нефти в США снизилась почти на 20%.

Добыча нефти в США по состоянию на 20 мая снизилась примерно на 20% с мартовского уровня.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Издание пишет, что добыча нефти в США по состоянию на 20 мая, упала на 2,3 миллиона баррелей в день, с пикового уровня в марте в 13,24 миллиона.

Отмечается, что такое сокращение практически эквивалентно тому объему, который применяется в Саудовской Аравии и РФ в рамках соглашения ОПЕК +.

Ранее Минэнерго США прогнозировало, что добыча нефти в 2020 году составит в среднем 11,7 млн баррелей в сутки - это на 0,5 млн баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. В 2021 году ожидается, что добыча нефти еще больше сократится на 0,8 млн баррелей в сутки.