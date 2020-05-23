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Выход из Договора по открытому небу: в МИД прокомментировали намерение США

Выход из Договора по открытому небу: в МИД прокомментировали намерение США
12:49 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter

Новости Украины:В МИД Украины прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД. 

В ведомстве отмечают, что договор является одним из базовых международных договоров в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями, и Украина заинтересована в сохранении и дальнейшей его имплементации, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками. 

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"Начиная с 2015 года, роль и эффективность Договора в целом постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах – над временно оккупированной территорией АР Крым и г. Севастополь, Донецкой и Луганской областями в результате их оккупации Россией и запрета полетов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины.

В то же время, ради сохранения верификационного режима "открытого неба", Украина призывает все государства-участников приложить максимальные усилия для поиска выхода из сложившейся ситуации", - отмечают в заявлении.

Как сообщалось, в четверг президент США Дональд Трамп объявил Россию нарушителем договора и заявил о намерении США выйти из него через шесть месяцев. США также заявили, что они могут, однако, пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению договора.

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Представители стран-членов НАТО после этого призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу. 

В МИД РФ назвали намерение США "досадным с точки зрения европейской безопасности шагом", добавив, что "удивления у российской стороны это решение Вашингтона не вызывало", поскольку оно "полностью вписывается в его линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области ". 

Договор 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Решение Трампа может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.

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Украина, США, МИД.
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