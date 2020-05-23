Открытие детсадов: глава Минздава назвал правила работы заведений

Новости Украины:В Украине с 25 мая разрешается работа детских садиков.

С 25 мая в Украине разрешается работа детских садов, однако в тех областях, которые прошли во второй этап смягчения карантина.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"С 25 мая в Украине разрешается работа детских садиков. Она разрешается как очередное смягчение нашего карантина. Хочу подчеркнуть, что она разрешается в нашем втором этапе по тем критериям, по тем областям, которые прошли в этот второй этап", - сказал Степанов.

Он отметил, что во многих нынешних правилах противоэпидемических мероприятий, которые должны быть в детских садах, есть много фантазий. "Большая просьба читать документы, читать то, что именно рекомендует Минздрав, и какие правила мы устанавливаем для работы наших садов", - подчеркнул министр.

Так, по работе детских садов: перед началом работы учреждения всем работникам измеряют температуру; детям будут измерять температуру перед входом в заведение; работники и дети, температура которых будет выше 37,2, не допускаются в заведение; родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками; учреждения должны быть оснащены антисептиками, и дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.

Также, по его словам, в детских садах запрещается использование многоразовых полотенец, использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, использование уличной обуви внутри помещения. Также запрещается проведение массовых мероприятий с участием детей больше чем одной группы и при участии зрителей.

"Детский сад должен иметь 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств. Обучать работников правилам правильного использования средств защиты и организовать контроль выполнения этих правил. Заменить твердое мыло жидким, а тканевые полотенца - бумажными. Предупредить родителей об особых условиях работы заведения, регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами, регулярно проветривать помещение, временно отстранить от работы лиц из группы риска", - сказал Степанов.

Он отметил, что в этих правилах нет такого, чтобы дети постоянно находились в масках.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая.