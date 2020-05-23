В МИД назвали один из самых перспективных для Украины рынков

Новости Бизнеса:МИД назвал одним из самых перспективных для Украины рынков страны мусульманского мира.

Страны мусульманского мира являются одними из наиболее перспективных рынков для украинской продукции. Об этом пишет пресс-служба министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"Страны мусульманского мира стабильно демонстрируют значительный потенциал для наращивания экспорта украинской аграрной продукции, открывая дополнительные возможности для усиления роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности. Авторитетное место на этих рынках получила украинская высокотехнологичная продукция с высокой долей добавленной стоимости: товары фармакологического спектра, машины и оборудование для нужд электроэнергетики и нефтегазового сектора, транспортные средства, авиационная и военная техника", — отметили в МИД.

В частности, сообщается, что в декабре 2019 года катарская компания "QTerminals" выиграла тендер на концессию морского порта "Ольвия" и в течение следующих пяти лет инвестирует 3,4 млрд грн в развитие украинского порта и его инфраструктуры. Это должно стать одной из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины.

Кроме того, ярким примером успешного сотрудничества в инвестиционной сфере стало сотрудничество с одним из крупнейших в мире портовых операторов — эмиратской компанией "DP World", которая в феврале приобрела 51% акций в контейнерном терминале ТИС.

Важным остается сотрудничество в научно-технической и сфере возобновляемых источников энергии. В 2009 году украинская ракета-носитель "Днепр" успешно вывела на околоземную орбиту первый эмиратский спутник DubaiSat-1.

Также в МИД напомнили, что в 2019 году Украина экспортировала ее в Узбекистан на 54 млн долл США. А украинская фармацевтическая компания "Лекхим" создает совместное украинское-узбекское производство с инвестиционным прогнозом до 40 млн долл США.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел опросило участников Совета экспортеров и инвесторов при МИД и определило ТОП-10 стран, которые являются наиболее желанными для украинских экспортеров.