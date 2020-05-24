Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Опрос: треть украинцев считают, что коронакризис продлится более года
Опрос: треть украинцев считают, что коронакризис продлится более года
Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
"14 львов и тигров": Дакота Джонсон рассказала о необычных питомцах своей бабушки (Фото, Видео)
Дакота Джонсон рассказала о необычных питомцах своей бабушки

Буславец: Переход к финансовой модели ПСО будет проходить постепенно

Буславец: Переход к финансовой модели ПСО будет проходить постепенно
19:29 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Буславец заявила, что разделяет позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии.

И.о. главы Минэкоэнерго Ольга Буславец заявила, что полностью разделяет позицию директора Секритариата Энергетического сообщества Янеза Копача относительно введения финансового механизма на рынке электроэнергии.

Об этом она сообщила на видеоконференции, передает Правительственный портал.

Во время разговора, Буславец выразила уверенность, что только полное приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами и стандартами создаст благоприятные условия интеграции энергетических рынков Украины и ЕС.

Она заявила, что пакет документов о переходе к финансовой системе ПСО, согласованный с Секретариатом Энергетического сообщества, был готов еще до запуска новой модели рынка электрической энергии в июле 2019 года, однако тогда Кабмин выбрал другой механизм ПСО, который негативно повлиял на функционирование рынка.

"Сегодня, учитывая сложную ситуацию на энергетическом рынке Украины, переход к финансовой модели ПСО, к сожалению, требует дополнительного времени и будет проходить постепенно. Поэтому мы предложили временное решение, которое будет действовать до момента введения финансового механизма ПСО", - пояснила она.

Шмыгаль о Буславец: У нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса

Буславец заверила Копача, что она полностью разделяет его позицию относительно введения финансового механизма возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

Также она добавила, что все предложения, предоставленные Сообществом, будут отработаны в рамках рабочей группы по разработке финансовой модели ПСО, созданной при участии представителей КМУ, Минэкоэнерго, НКРЭКУ, НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", Товарной Биржи "Украинская энергетическая биржа", ГП "Гарантированный покупатель", USAID и Федерации работодателей ТЭК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минэкоэнерго, Ольга Буславец, Янез Копач.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
02 Зима вернулась: Карпаты замело снегом
03 В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко
04 Вступил в силу закон об администрировании налогов
05 Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Трампа задумались о создании своего аналога ВОЗ
У Трампа задумались о создании своего аналога ВОЗ
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая
HTC готовит первый за два года флагман
HTC готов выпустить флагманский смартфон впервые за два года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь