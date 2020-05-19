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Шмыгаль о Буславец: У нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса

Шмыгаль о Буславец: У нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса
01:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ

Новости Украины:Буславец может стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство присматривается к исполняющей обязанности министра образования и науки Любомире Мандзий, а врио министа энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец может возглавить ведомство, если вытянет энергетическую сферу из кризиса.

Об этом сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"По министерству энергетики есть исполняющая обязанности, достаточно профессиональная и у нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса. Министр образования и науки также исполняет обязанности, также профессиональный человек, мы присматриваемся к исполняющей обязанности", - сказал он. 

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Что касается, вакантной должности Министра культуры, то по словам премьера, на данный момент идет подбор кандидатов на эту должность.

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Денис Шмыгаль, Любомира Мандзий, Минэкоэнерго, Ольга Буславец.
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