Нафтогаз: в июне ожидется снижение цены на газ для промышленности

Новости Бизнеса:В Украине цена газа для промышленных потребителей в июне снизится более чем на 23-26%.

Стоимость газа для промышленных потребителей в июне снизится более чем на 23-26%.

Об этом свидетельствуют данные "Нафтогаза".

В зависимости от условий оплаты промышленные потребители смогут покупать газ по цене 2713 - 3182 грн за тысячу кубометров без учета НДС и расходов на транспортировку.

В мае 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,3 грн за кубометр, что на 21% меньше, чем в апреле, и на 51% начиная с января. Это обусловлено самыми низкими ценами на европейских газовых хабах за последние 10 лет.