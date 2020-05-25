Денис Шмыгаль: транш МВФ ожидается ориентировочно на следующей неделе

Новости Бизнеса:В Кабмине Украины ожидают транш от Международного валютного фонда ориентировочно на следующей неделе.

Кабинет министров ожидает транш от Международного валютного фонда ориентировочно на следующей неделе.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы с ними вышли фактически на финишную прямую. Условия понятны, мы ждем транш ориентировочно на следующей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ приняло соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, первый транш от Международного валютного фонда планируется в размере 1,75 млрд долл.

В целом, по словам министра финансов Сергея Марченко, Украина в 2020 году может получить от МВФ 3,5 млрд долл.

Одним из требований МВФ к Украине было принятие "банковского" закона, который исключает отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам. Этот закон был поддержан Верховной Радой 13 мая.