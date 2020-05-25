Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВНО 2020: в Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию
ВНО 2020: в Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию
Средства индивидуальной защиты: Зеленский лично будет контролировать закупки
Медсредства: Зеленский лично будет контролировать закупки
Самые красивые волейболистки Европы (Фото)
Самые красивые волейболистки Европы (Фото)
Супермодель Наоми Кэмпбелл отметила 50-летие (Фото)
Супермодель Наоми Кэмпбелл отметила 50-летие (Фото)

Средства индивидуальной защиты: Зеленский лично будет контролировать закупки

Средства индивидуальной защиты: Зеленский лично будет контролировать закупки
15:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский не согласен, что больницы в Украине обеспечены всем необходимым и будет держать на личном контроле закупки Минздравом средств индивидуальной защиты.

Президент Зеленский не согласен, что больницы в Украине обеспечены всем необходимым и будет держать на личном контроле закупки Минздравом средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщает Офис Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.

Смягчение карантина: когда откроют детсады в Харьковской области

Отмечается, что на традиционной селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса Глава государства не согласился с тем, что украинские больницы пока обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, вроде медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть лишь 16%, а одноразовых защитных очков и щитков - вообще 4%, костюмов биозащиты - 51%. Следовательно, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство поставило себе задачу обеспечить трехмесячный запас средств защиты медиков. В приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время.

Данилов: в Украине нужно создать центр по изучению инфекционных болезней

"Служба безопасности Украины сообщила, что начато уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество т.д.", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился создать в Украине трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Владимир Зеленский, Медстредства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
05 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За время карантина: Киевское метро подсчитало убытки
За время карантина: Киевское метро подсчитало убытки
ОП: Президент назначил глав восьми РГА
ОП: Президент назначил глав восьми РГА
Смягчение ограничительных мер: в Польше частично отменили масочный режим
Карантин: в Польше частично отменили масочный режим
Астрологи назвали 5 самых опасных дней в июне 2020 года
Астрологи назвали 5 самых опасных дней в июне 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь