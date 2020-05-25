Средства индивидуальной защиты: Зеленский лично будет контролировать закупки

Новости Украины:Зеленский не согласен, что больницы в Украине обеспечены всем необходимым и будет держать на личном контроле закупки Минздравом средств индивидуальной защиты.

Президент Зеленский не согласен, что больницы в Украине обеспечены всем необходимым и будет держать на личном контроле закупки Минздравом средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщает Офис Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на традиционной селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса Глава государства не согласился с тем, что украинские больницы пока обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, вроде медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть лишь 16%, а одноразовых защитных очков и щитков - вообще 4%, костюмов биозащиты - 51%. Следовательно, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство поставило себе задачу обеспечить трехмесячный запас средств защиты медиков. В приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время.

"Служба безопасности Украины сообщила, что начато уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество т.д.", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился создать в Украине трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.