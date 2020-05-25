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Данилов: в Украине нужно создать центр по изучению инфекционных болезней

Данилов: в Украине нужно создать центр по изучению инфекционных болезней
15:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Секретарь Совета национальной безопасности заявил, что в Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней.

В Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней и вызывающих их патогенов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с директором Института молекулярной биологии и генетики Михаилом Тукало, сообщает пресс-служба Совбеза.

"Секретарь СНБО поручил создать рабочую группу с привлечением специалистов государственных учреждений и научно-исследовательских институтов, которая будет изучать вопрос создания единого информационно-аналитического центра по изучению инфекционных болезней и вызывающих их патогенов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Данилов акцентировал внимание на важности проведения комплексных научно-исследовательских работ по изучению инфекционных болезней в контексте обеспечения биологической безопасности государства. Он подчеркнул необходимость координации обмена соответствующей информацией украинскими лабораториями микробиологического профиля и создания единой информационной базы, к которой будут иметь доступ такие лаборатории.

По информации пресс-службы, во время встречи участники обсудили ход пандемии коронавирусной болезни в мире и в Украине, расчеты прогноза пандемии, а также меры, принимаемые украинской властью для противодействия Covid-19.

Директор Института молекулярной биологии и генетики Тукало в свою очередь отметил, что его сотрудники изучают распространение коронавирусной инфекции и мировой опыт борьбы с Covid-19 и добавил, что возглавляемый им институт первым в Украине разработал отечественную тест-систему для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции.

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Тукало сообщил, что коллектив института, проанализировав опыт применения этих тест-систем, готов начать разработку новых комплексных тест-систем, которые, по его словам, должны быть максимально простыми в использовании.

Директор Института подчеркнул, что нужно непременно отслеживать динамику эволюции и мутаций коронавируса SARS-CoV-2, чтобы своевременно модернизировать тест-системы для его выявления.

В СНБО напомнили, что в январе э.г. в соответствии с поручением секретаря СНБО Данилова Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины начал работу по созданию лабораторного варианта отечественной тест-системы для диагностики коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.

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13 марта т.г. Указом Президента Украины №87 введено в действие решение СНБО Украины от 13 марта 2020 года «О неотложных мерах относительно обеспечения национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной сомSARS-CoV-2». Согласно этому решению Кабинету министров было поручено принять меры относительно безотлагательного финансирования изготовления Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины не менее 200 тысяч тестов для ПЦР-диагностики COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 25 мая в Украине лабораторно подтверждены 21 245 случаев COVID-19. За сутки - 259 новых случаев. За сутки заболело 16 детей и 43 медработника, зафиксировано 6 летальных случаев, выздоровело 126 человек.

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Украина, Болезни, Карантин, Коронавирус.
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