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ЕБА: бизнес выступает против отсрочки норм, способствующих детенизации экономики

ЕБА: бизнес выступает против отсрочки норм, способствующих детенизации экономики
15:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:ЕБА обращается к правительству с призывом отклонить данный законопроект №3493, поскольку он будет способствовать обострению ситуации с теневой экономикой.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) считает необходимым обеспечить равные правила игры в Украине и в связи с этим выступает против отсрочки до 2023 года норм, способствующих детенизации экономики с 1 августа, которая содержится в законопроекте №3493.

Как сообщили в пресс-службе ЕБА, речь идет о законе №128-IX, согласно которому с 1 августа должны состояться существенные улучшения в направлении защиты легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывода из теневого оборота доли наличных расчетов и "серого" импорта, улучшения эффективности налогового администрирования и расширения фискализации расчетных операций.

Кроме того, законом предусмотрено создание мотивации для покупателей в содействии контроля за соблюдением требований законодательства путем введения механизма так называемого "кэшбека" или компенсации стоимости приобретенной покупки свыше 850 гривень в случае установления нарушения продавцом порядка проведения расчетов.

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В то же время, этим документом введена возможность выдачи наличных на кассах торговых точек и возможность использовать параллельно с традиционными регистраторами расчетных операций (РРО) программные РРО, которые можно будет установить на мобильный телефон или другое устройство, и которая предоставляет выбор бизнесу: либо воспользоваться бесплатным программным решением на сайте налоговой службы или написать собственное программное обеспечение, или приобрести другое ПО.

"До соответствующего решения по детенизации экономики страна шла достаточно длительное время. Поэтому чрезвычайно важно не перечеркнуть положительные достижения непродуманным решением. Тем более, один раз эти нормы уже были отсрочены. Так, они должны были вступить в силу еще с 19 апреля этого года, и, кроме введения новых видов бесплатных программных РРО, предусматривали разблокирование удобной услуги для потребителей по снятию наличных на кассе магазинов. Однако одним из "антикризисных" законов старт был перенесен на 1 августа. Поэтому, чтобы обеспечить равные, рабочие, честные правила игры в стране, крайне важно, чтобы эти нормы заработали с августа этого года, а не откладывать это еще на три года", - цитирует пресс-служба заместителя директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлану Михайловскую.

В связи с этим ЕБА обращается к правительству и в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с призывом отклонить данный законопроект №3493 как таковой, что будет способствовать нивелированию качественных изменений, принятых в стране и обострению ситуации с теневой экономикой.

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Как сообщалось, Верховная Рада 20 сентября прошлого года приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категории использовать регистраторы расчетных операций (РРО). При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.

Также Рада приняла закон по детенизации расчетных операций, предполагающий внедрение механизма так называемого "кешбэка" - компенсации стоимости покупки свыше 850 гривень покупателям в случае установления нарушения продавцом порядка проведения расчетов.

В марте Рада приняла закон об ослаблении ряда норм налогового законодательства из-за коронавируса, который, в частности, предусматривает отсрочку обязательного внедрения РРО: для отдельных видов деятельности он откладывается до 1 января 2021 года, а до 1 апреля 2021 года - для всех плательщиков единого налога второй - четвертой групп.

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Бизнес, ЕБА, Украинна.
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