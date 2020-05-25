Госстат: в первом квартале в Украине стало больше убыточных предприятий

Новости Бизнеса:В Украине финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка.

Финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий в Украине за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка, тогда как за аналогичный период годом ранее они показали 111,1 млрд грн прибыли. При этом доля убыточных предприятий за этот период выросла до 40,8%.

Об этом сообщают в Госстатистики.

"За январь-март 2020 года финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий составил 4,9 млрд грн убытка, тогда как за январь-март 2019 года он составлял 111,1 млрд грн прибыли", - говорится в сообщении.

В то же время указано, что их прибыль за этот период составила 199,9 млрд грн, или на 31,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года, убытков допущено на сумму 204,8 млрд грн, или на 395,1% больше соответствующего периода годом ранее.

Доля убыточных предприятий за январь-март 2020 года составила 40,8%, тогда как за январь-март 2019 года - 27,2%. Таким образом, убыточных предприятий за первый квартал стало больше на 13,6%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, спад промышленного производства в апреле составил 16,2%.