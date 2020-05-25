ПФУ завершил финансирование пенсий за май

Новости Бизнеса:Завершилась выплата проиндексированных пенсий за май.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 25 мая 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за май. В последний день перечислено 1,3 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 38,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Эта сумма меньше, чем в апреле (46,7 млрд грн), когда пенсионеры получили разовую помощь по 1000 грн, на что было направлено 9,9 млрд грн.

Однако выплаты в мае больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

В ПФУ добавили, что финансирование пенсий за июнь 2020 года начнется 2 июня.