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Лазебная: Хотим установить ежемесячную надбавку к пенсиям для более миллиона пенсионеров

Лазебная: Хотим установить ежемесячную надбавку к пенсиям для более миллиона пенсионеров
22:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Пенсионеры от 75 лет смогут получать ежемесячную надбавку к пенсиям.

Более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн, обещает министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы разработали новые социальные инициативы…  Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн", - сказала Лазебная в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер ".

По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.

"Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии", рассказала Лазебная.

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Она добавила, что министерство хочет помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и разрешить им выходить на пенсию досрочно.

Лазебная также сообщила, что на сегодняшний день дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд. грн., в то время как в начале года он составлял 23 млрд. грн.

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Кабмин, Пенсии, Марина Лазебная, Минсоц.
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