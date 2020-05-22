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Кабмин разрешил детсадам возобновить работу: какие условия

Кабмин разрешил детсадам возобновить работу: какие условия
14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Детсады не обязаны открываться, если не имеют достаточно средств защиты.

Дошкольные учебные заведения не обязаны возобновлять работу, если не готовы к принятию воспитанников, не имеют достаточно средств защиты и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей.

Об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"Кабинет министров разрешает возобновить работу детских садов. Главным условием функционирования дошкольных учебных заведений станет соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Это означает, что детсады могут открываться, но не обязаны этого делать, если они не готовы к принятию воспитанников, не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей", - говорится в сообщении

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня. Так, с 22 мая начнутся пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

По данным Минздрава, с 1 июня будет разрешено возобновить работу фитнес-центров (кроме групповых занятий более 10 человек), деятельность учебных заведений в группах не более 10 человек.

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Также с 1 июня разрешаются межобластные перевозки.

С 10 июня в регионах с ослаблением карантина разрешена полноценная работа кафе, ресторанов в помещениях, работа учреждений культуры, а также гостиниц и хостелов.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперевозок.

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Кроме того, с 1 июня запланировано запустить железнодорожные пассажирские перевозки.

По состоянию на 9:00 22 мая, в Украине 20 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

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Дети, Кабмин, Детсад, Карантин.
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