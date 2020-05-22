Совещание у президента: на пробное ВНО допустят только в масках

Новости Украины:В помещении во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) смогут одновременно находиться не более 10 человек.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

На совещании президенту доложили, что идет подготовка к внешнему независимому оцениванию. Согласно сообщению, ВНО должно пройти по четким правилам, чтобы избежать заражений. В помещении во время проведения тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек.

"На ВНО придут все дети. Если помещения будут не готовы, это грозит вспышкой. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться. Мы должны уберечь наших детей. Меры должны быть такими же эффективными, как и карантин, который мы прошли довольно хорошо", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. Согласно этому решению, с 25 мая в регионах, которые отвечают соответствующим критериям, разрешается открывать дошкольные учебные заведения.

Основная сессия внешнего независимого оценивания будет длиться с 25 июня по 17 июля: математика - 25 июня; украинский язык и литература - 30 июня; физика - 2 июля; испанский, немецкий, французский языки - 6 июля; английский язык - 7 июля; история Украины - 9 июля; биология - 13 июля; география - 15 июля; химия - 17 июля.

18 мая Минздрав рекомендовал определить маршруты участников ВНО, чтобы обеспечить наименьший контакт, рассадить их с соблюдением дистанции не менее 1,5 м друг от друга, допускать участников после проведения термометрии при условии надевания маски так, чтобы были покрыты нос и рот.