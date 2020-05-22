Ослабление карантина - 1 июня откроют бассейны

Новости Украины:С 1 июня будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами.

В Украине с 1 июня будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

”Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира ... Поэтому нами было принято решение, что, начиная с 1 июня, то есть, с третьего этапа выхода из карантина будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами”, - сказал он.

Как сообщалось, ранее в Минздраве предлагали на период карантина запретить функционирование в спортзалах спа-зон, бассейнов, фитнес-баров, детских комнат и оказание услуг массажа.

Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах. В частности, с 25 мая будет позволена работа метрополитенов и детских садов.