Экономическое восстановление Донбасса: Минреинтеграции работает над стратегией

Новости Бизнеса:Мининтеграции временно оккупированных территорий начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Минреинтеграции, с целью обеспечения условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, информирует о начале работы над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса", - говорится в сообщении.

Так, при ведомстве будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки Стратегии экономического восстановления Донбасса.

Как отметили в министерстве, соответствующие письма с приглашением приобщиться к работе были направлены в 189 учреждений, среди которых: органы государственной власти (11 Комитетов Верховной Рады, ОП, СНБО, НБУ, 8 Министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА, ВГА г. Авдеевка и г. Торецк) - 28; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) - 44; ассоциативные объединения - 37; научно-исследовательские учреждения - 22; международные организации - 7; общественные организации - 51.