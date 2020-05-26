Экономическое восстановление Донбасса: Минреинтеграции работает над стратегией

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Минреинтеграции, с целью обеспечения условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, информирует о начале работы над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса", - говорится в сообщении.
Так, при ведомстве будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки Стратегии экономического восстановления Донбасса.
Как отметили в министерстве, соответствующие письма с приглашением приобщиться к работе были направлены в 189 учреждений, среди которых: органы государственной власти (11 Комитетов Верховной Рады, ОП, СНБО, НБУ, 8 Министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА, ВГА г. Авдеевка и г. Торецк) - 28; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) - 44; ассоциативные объединения - 37; научно-исследовательские учреждения - 22; международные организации - 7; общественные организации - 51.