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Госдолг за второй месяц кризиса вырос на миллиард долларов

Госдолг за второй месяц кризиса вырос на миллиард долларов
11:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2020 года составил 2 196,36 млрд грн или 81,43 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за апрель этого года в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7% - до 2,196 трлн грн, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% - до 81,4 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что ключевым фактором влияния на состояние государственного долга традиционно были колебания на валютном рынке. По данным Национального банка, ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%.

"Активность инвесторов в условиях мировой пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики были невысокими. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически проведен был только один. По итогам аукционов 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

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В министерстве подчеркнули, что благодаря сформированному достаточному запасу финансовой ликвидности, Минфин комфортно прошел период неблагоприятной конъюнктуры рынка на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.

Сообщается, что более половины привлеченных средств – это облигации государственного внутреннего займа, номинированные в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%, а сумма привлеченных ресурсов - более 5,3 млрд гривен. Еще около 4,5 млрд грн государственный бюджет получил от размещения шести- и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно.

Также отмечается, что Министерством финансов в отчетном периоде были осуществлены выплаты 9,9 млрд грн по погашению государственного долга и 9 млрд грн по обслуживанию.

"С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.

На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

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Минфин, Экономика Украины, Covid-19, Госсдолг.
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