Кабмин направит полмиллиарда на погашение задолженности перед аграриями

Новости Бизнеса:Кабинет министров направил 555 миллионов гривень на погашение задолженности перед аграриями, которые приобрели технику и оборудование в октябре-ноябре 2019 года

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение средств в размере 555 млн грн между уполномоченными банками для перечисления их на текущие счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые приобрели технику и оборудование в октябре и ноябре 2019 года.

Согласно сообщению на сайте министерства во вторник, всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будет утверждены к уплате в ближайшее время. Средства получат 4,102 тыс. агрария, которые за указанный период приобрели 14,756 тыс. единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.

"Для правительства крайне важно продолжение финансирования программы по технике. Ведь за годы своей реализации она демонстрирует положительные экономические эффекты. Так, число производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло до 4,5 раза, что способствовало расширению количества рабочих мест, минимум, на 5 тыс.", - цитируется министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В министерстве отметили, что среди результативных показателей действия программы: рост инвестиций в развитие машиностроения в области АПК - объем инвестиций в 2017-2019 годах составил около 2 млрд грн, рост процента отечественной техники в формировании рынка сельхозтехники и оборудования в Украине до 33% в 2019-м с 15,2% в 2017 году, расширение номенклатуры отечественной техники и оборудования значительно: до 12542 наименований в 2019 году с 792 в 2017 году.

Ожидаемый эффект от финансирования программы в 2020 году: увеличение объемов реализации отечественной техники и оборудования на 15% и поступления налогов и сборов от участников программы и смежных производств составят около 2,34 млрд грн, из которых более 550 млн грн налоги на фонд оплаты труда, указали в Минэкономики.