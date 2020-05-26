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Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Кабмин уволил главу Госгеокадастра
12:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабинет министров уволил главу Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.

Кабинет министров Украины решил освободить от занимаемой должности главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.

"Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в распоряжении правительства от 25 мая 2020 года № 566-р.

Башлык возглавлял Госгеокадастр с ноября 2019 года.

В то же время Кабмин назначил врио главы Госгеокадастра первого заместителя службы Юлию Мороз.

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"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, исполнение обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на первого заместителя председателя указанной службы Мороз Юлию Анатольевну", - следует из распоряжения от 25 мая 2020 года № 567-р.

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Кабмин, Госгеокадастр, Денис Башлык.
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