Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером

Новости Украины:Политик объяснил, что против его назначения выступала часть парламента.

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обвинил "коррумпированные украинские элиты" в том, что якобы помешали ему стать вице-премьер-министром.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Президент представил меня вице-премьером по реформам. Этого не захотела какая-то часть парламента. Понятно, какие интересы были за этим. Понятно, что огромный бюджет был выделен на медиа. Я знаю, что на разных телеканалах 30 спикеров наняли, чтобы только день и ночь про меня разговаривать. Если найдут время - вставят свои пять копеек", - отметил политик.

По его словам, украинские элиты "хотят статус-кво".

"Зеленский для них уже большая проблема, потому что он непонятен для них… При Зеленском у них чувство опасности появляется, потому что он никогда не сможет стать частью этой системы. Но если я появляюсь поблизости, это еще хуже - даже на должности, на которой никого не возможно посадить", - заявил Саакашвили.

Как сообщалось, ранее Саакашвили опроверг свое назначение "теневым премьером" Украины.