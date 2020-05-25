МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения

Новости Украины:Василий Боднар и Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между Украиной и Турцией.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между двумя странами, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами властей двух стран относительно туристических путешествий", - говорится в сообщении на сайте МИД в понедельник.

Отмечается, что Боднар и Гюльдере уделили отдельное внимание реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину 3 февраля 2020 года, в частности, масштабных инфраструктурных проектов в Украине и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной республики Крым.

Дипломаты также договорились активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных министерств и ведомств Украины и Турции, обеспечить надлежащую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии, начать планирование обмена визитов на период после снятия карантина.

Заместитель министра иностранных дел Украины Боднар выразил благодарность турецкой стороне за предоставление гуманитарной помощи в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни в Украине и на преодоление ее последствий, что является наглядным проявлением стратегического партнерства между Украиной и Турцией.