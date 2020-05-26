Криклий рассказал, какой закон будет способствовать детенизации экономики

Новости Бизнеса:На текущий момент доля расчетов наличными деньгами в сельской местности - 56%, то есть 40-50% расчетов находятся в тени.

На сегодня доля расчетов наличными деньгами в сельской местности - 56%, то есть 40-50% расчетов находятся в тени. Вместе с тем, закон о финансовых услугах в области почтовой связи, принятый Верховной Радой в первом чтении, может в корне изменить ситуацию.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своей статье на nv.ua.

"Если законопроект №2788-д примут в целом, у нас будет возможность создать прозрачность выплат и учета социальных льгот, увеличить поступления в госбюджет и "отбелить" сферы электронной коммерции. Сейчас доля расчетов наличными деньгами в сельской местности 56%, а это означает, что 40-50% экономики остается в тени. А с помощью закона мы выведем экономику из тени", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что за четыре последних года в Украине были закрыты треть банковских отделений, 37% населения не имеет базовых банковских счетов. Сейчас банкоматы есть всего в 30% населенных пунктов, банковские отделения - в 6%. На 1 млн украинцев приходится 7947 банкоматов, в свою очередь, в ЕС - 29 тыс.

"Поднять рейтинг Украины в мире и создать банковскую инфраструктуру для населения уже до конца года - задача Укрпочты. Первый шаг сделан - Верховная Рада поддержала законопроект 2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи " в первом чтении ", - отметил Криклий.

Он пояснил, что, в отличие от банковских, отделения Укрпочты (в том числе передвижные) покрывают 100% населенных пунктов Украины, даже там, где нет банков, магазинов, аптек и дорог.

"С помощью законопроекта мы впервые приблизим банковскую инфраструктуру к людям. Сейчас отделение "Укрпочты" покрывают 15 млн жителей сел, все села Украины с населением более 2 тыс. человек компьютеризированы и подключены к интернету. Законопроект позволит национальному почтовому оператору "Укрпочта" открывать текущие и депозитные счета, а также выпускать платежные карточки", - отметил он.

Также эта реформа уменьшит расходы граждан на оплату коммунальных услуг. Государство сможет экономить 2,2 млрд гривень в год на выплаты пенсий и социальной помощи.

"Реформа предусматривает значительное удешевление стоимости предоставления банковских и коммунальных услуг, а также кредитных ставок для бизнеса и населения. Уменьшение расходов на доставку наличности и, таким образом, повышение привлекательности и стоимости компании для привлечения инвестиций и частичной приватизации", - подчеркнул министр

При этом, Укрпочта полностью подпадает под регулирование Национального банка Украины по финансовому мониторингу и будет членом Фонда гарантирования вкладов.

Как сообщалось, 19 мая 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект №2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в сфере почтовой связи" в первом чтении.

Законопроектом №2788-д предлагается ввести систему почтовых счетов, ввести термин "почтовый счет", определяется перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО "Укрпочта", среди которых: открытие и ведение почтовых счетов, проведение расчетных банковских операций , выпуск и обслуживание платежных карт, привлечение средств физических и юридических лиц.

Национальный банк выступает против принятия этого проекта закона и против создания государственного "почтового" банка, указывая на наличие в Украине четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после национализации ПриватБанка превысила 50% рынка. В регуляторе считают, что расширение статуса Укрпочты - это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции.

В 2017 году Укрпочта уже инициировала законопроект о расширении финансовых услуг, однако он так и не был принят. Против соответствующих законодательных изменений выступал Нацбанк.