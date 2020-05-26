Продажа ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 1 млрд грн

Новости Бизнеса:Минфин Украины по итогам аукциона по ОВГЗ привлекло в госбюджет чуть более 1 млрд грн.

Министерство финансов Украины по итогам аукциона по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) привлекло в госбюджет чуть более 1 млрд грн.

Об этом Минфин сообщил в Facebook.

"На аукционах 26 мая 2020 года Министерство финансов предложило инвесторам номинированные в национальной валюте ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев. По итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено 1 037 млн грн. Ставки доходности по краткосрочным инструментам (ОВГЗ - ред.) снижены", - указали в Минфине.

Также указано, что средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составляла 10,19% (уменьшение на 31 базисный пункт), а по шестимесячным - 10,33% (уменьшение на 45 б.п.).

"При этом, Минфин не удовлетворил спрос по ставкам более высоким, чем на прошлом аукционе, по 9-месячным и 12-месячным ОВГЗ, оставив неизменными ставки доходности по годовым ОВГЗ и привлекая при этом 314 млн гривен. За 9-месячным бумагам аукцион не состоялся", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, в апреле Минфин привлек в бюджет почти 10 млрд грн от продажи гособлигаций после месяца перерыва.