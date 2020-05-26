Задолженность перед аграриями: Кабмин выделил 555 млн грн на погашение

Новости Бизнеса:Власти начали финансирование бюджетной программы в 2020 году, направив более полмиллиарда грн на погашение задолженности перед аграриями за 2019 год.

Правительство начало финансирование бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" в 2020 году, направив более полмиллиарда грн на погашение задолженности перед аграриями за 2019 год.

Об этом сообщает Кабмин.

"Правительство начало финансирование бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" в 2020 году по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэкономики приказами от 22 мая 2020 года утвердило распределение средств в размере 555 млн грн между уполномоченными банками для перечисления их на текущие счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые приобрели технику и оборудование в октябре и ноябре 2019 года.

"Всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будет утверждено к уплате в ближайшее время. Средства получат 4102 аграрии, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн", - сообщили в правительстве.

Как сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, число производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло до 4,5 раза, что способствовало расширению количества рабочих мест минимум на 5 тысяч.

"Ожидаемый эффект от финансирования программы в 2020 году: увеличение объемов реализации отечественной техники и оборудования на 15%, поступления налогов и сборов от участников программы и смежных производств составят около 2,34 млрд грн, из которых более 550 млн грн - налоги на фонд оплаты труда", - говорится в сообщении.

Как сообшалось, правительство поддержало постановление о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов.