Президент назначил шестерых судей

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении шести судей, в частности, в Кировоградской и Николаевской областях, а также в Полтаве и Житомире.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении шести судей, в частности, в Кировоградской и Николаевской областях, а также в Полтаве и Житомире.

Об этом сообщает указ на сайте Главы государства.

Так, Зеленский подписал указы №197, 198, 199, 200, 201, 202 о назначении судьи, в частности:

Как сообщалось, Высший совет правосудия на заседании 28 апреля 2020 года принял решение внести Президенту Украины представление о назначении 20 кандидатов на должности судей местных общих судов.