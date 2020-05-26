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МИД: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политмотивам

МИД: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политмотивам
15:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Преследование Айдера Муждабаева является злоупотреблением антитеррористическим законодательством.

Политическое преследование заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева является злоупотреблением Россией антитеррористическим законодательством по политическим мотивам.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Политическое преследование Айдера Муждабаева свидетельствует: Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам. Это, в частности, подрывает настоящие антитеррористические усилия международного сообщества и дискредитирует их инструментарий", - написал министр.

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Отметим, на этой неделе Муждабаев сообщил, что против него в России возбуждено уголовное дело по статье о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма".

Муждабаев связывает открытие уголовного производства с сообщением в Facebook о необходимости "спасать Сенцова".

Как сообшалось, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова требует немедленного освобождения политзаключенного Джемиля Гафарова из-за критического состояния его здоровья и отсутствия медицинского обследования.

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Политическое преследование Айдер Муждабаев @aydermuzhdabaev свидетельствует Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам. Это, в частности, подрывает настоящие антитеррористические усилия международного сообщества и дискредитирует их инструментарий.

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Россия, МИД, РФ.
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