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Антимонопольный комитет Украины совместно с ЕС начали проект

Антимонопольный комитет Украины совместно с ЕС начали проект
15:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В Украине сегодня был начат новый проект Евросоюза с Антимонопольным комитетом.

Сегодня был начат новый проект Евросоюза с Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕС.

"Сегодня официально начался новый проект Twinning „Поддержка Антимонопольного комитета Украины в дальнейшем приближении законодательства, процедур и правоприменения к практикам ЕС в сфере антитрастов и контроля за концентрациями". Как следует из названия, проект сосредоточится на приближении работы АМКУ с лучшими европейскими стандартами защиты конкуренции", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что проект будет охватывать ряд работ — от дальнейшего совершенствования национального законодательства с внутренними процедурами и порядка расследований дел в Комитете, а также эффективного адвокатирования конкуренции.

Принцип работы финансируемого Европейским Союзом проекта заключается в том, что Комитету на партнерских началах будут помогать "старые" и "новые" члены ЕС. На этот раз его внедряют Совет по конкуренции Литвы, Федеральное министерство экономики и энергетики Германии и Совет по конкуренции Румынии.

На прошлой неделе в Минэкономики состоялась встреча министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с послом ЕС, главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, во время которой стороны обсудили вопросы обновления Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Украина, ЕС, Проект.
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