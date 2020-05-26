Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: Катар предоставил Украине почти 9 тонн медсредств
Борьба с COVID-19: Катар предоставил Украине почти 9 тонн медсредств
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Футбол возвращается в Украину
Футбол возвращается в Украину
Том Хэнкс "вручил" выпускникам 2020 года особый диплом (Фото)
Том Хэнкс "вручил" выпускникам 2020 года особый диплом (Фото)

НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39%

НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39%
19:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ

Новости Бизнеса:В апреле чистая прибыль банков составила 9,2 млрд грн.

Чистая прибыль украинских банков за январь-апрель 2020 года выросла на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 25,2 млрд грн.

Такие данные приводятся на сайте Национального банка Украины.

Сообщается, что в апреле 2020 года банки получили 9,234 млрд грн чистой прибыли, что на 77% больше, чем в апреле прошлого года, когда чистая прибыль банков составила 5,213 млрд грн.

Продажа ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 1 млрд грн

Доходы украинских банков в январе-апреле нынешнего года выросли на 16,8% по сравнению с прошлым годом и составили 90 млрд грн. Расходы же за 4 месяца 2020 года составили 64,8 млрд грн – это на 9,9% больше, чем в 2019 году.

Как сообщалось, по данным НБУ, прибыль банковского сектора в первом квартале 2020 года выросла на 23,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 16 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Украина, Банк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
04 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
05 В Украине снова выросло количество новых случаев коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
Вакцина от COVID-19: в Европе уже собрали 9,5 млдр евро на разработку
Вакцина от COVID-19: в Европе уже собрали 9,5 млдр на разработку
Эксперт: в мире удерживают более 370 украинских моряков
Эксперт: в мире удерживают более 370 украинских моряков
Супруга Влада Ямы показала чувственные фото с мужем
Супруга Влада Ямы показала чувственные фото с мужем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь