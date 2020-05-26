НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39%

Новости Бизнеса:В апреле чистая прибыль банков составила 9,2 млрд грн.

Чистая прибыль украинских банков за январь-апрель 2020 года выросла на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 25,2 млрд грн.

Такие данные приводятся на сайте Национального банка Украины.

Сообщается, что в апреле 2020 года банки получили 9,234 млрд грн чистой прибыли, что на 77% больше, чем в апреле прошлого года, когда чистая прибыль банков составила 5,213 млрд грн.

Доходы украинских банков в январе-апреле нынешнего года выросли на 16,8% по сравнению с прошлым годом и составили 90 млрд грн. Расходы же за 4 месяца 2020 года составили 64,8 млрд грн – это на 9,9% больше, чем в 2019 году.

Как сообщалось, по данным НБУ, прибыль банковского сектора в первом квартале 2020 года выросла на 23,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 16 млрд грн.