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В Украине Госгеонедра на аукционе продали недровых участков на более 32 млн

В Украине Госгеонедра на аукционе продали недровых участков на более 32 млн
21:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Госгеонедра провела второй в этом году аукцион на получение специальных разрешений на пользование недрами и продала 8 лотов с 10 за более 32 млн грн.

Государственная служба геологии и недр Украины провела второй в этом году аукцион на получение специальных разрешений на пользование недрами и продала 8 лотов с 10 за более 32 млн грн, передает Госгеонедра.

"26 мая завершились вторые в этом году аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами ... Госгеонедра целом выставили 10 участков стоимостью от 56 710 до 1404030 грн. На этот раз все лоты относились к геологическому изучению объектов с опытно-промышленной разработкой. Конечная стоимость 8 реализованных лотов составила 32107581 грн против 3179250 грн начальной цены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым дорогим лотом аукциона стал участок "Била" у Олевска. ООО "Деревообрабатывающая Евролес" будет изучать залежи янтаря за 17 млн гривен (начальная стоимость - 1400000 грн). А самым востребованным лотом оказалось Жубровицьке месторождение гранита, также в Житомирской области. ООО "ЖТЛ Групп" заплатит за объект 2 млн гривен, что в 23 раза выше начальной стоимости - 87 980 грн.

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Торги не состоялись по двум участкам с общей начальной стоимостью 1976460 грн. Невостребованными остались:

- северный участок ниобиевых, танталовых и циркониевых руд, нефелина, полевого шпата Мазуровского месторождения в Донецкой области: начальная стоимость лота - 1078440, общая стоимость - 2811 597,59 грн; - источник подземных вод Шебелинского месторождения в Харьковской области: начальная стоимость - 898 020, общая - 1175 351,16 грн.

Как сообщалось ранее, на аукционе Государственная служба геологии и недр Украины выставила 12 участков, всего было продано три участка стоимостью 3310429 гривен.

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Украина, Аукцион, Госнедра.
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