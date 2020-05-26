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ЕЦБ: пандемия COVID-19 породила угрозу новых кризисов в будущем

ЕЦБ: пандемия COVID-19 породила угрозу новых кризисов в будущем
19:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:Экономика еврозоны, как ожидается, сократится примерно на 10% в этом году.

Пандемия коронавируса в Европе усугубила финансовую уязвимость, породив угрозу новых кризисов в будущем на фоне роста уровня долга и проблем банков, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

Экономика еврозоны, как ожидается, сократится примерно на 10% в этом году, и правительства приняли ряд мер, чтобы ограничить ущерб, но есть более долгосрочные последствия, и некоторые страны могут испытывать трудности с выплатой долгов, что увеличивает риск их выхода из еврозоны, добавил ЕЦБ.

Компании с высоким уровнем долга также могут не справиться, в то время как сверхнизкая рентабельность банков и растущий риск коррекции рынка недвижимости вносят свой вклад в спектр потенциальных проблем, говорится в отчете ЕЦБ о финансовой стабильности, передает Рейтер.

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"Несмотря на то, что темпы распространения инфекции падают во многих странах, воздействие на экономику и рынки выявило и увеличило существующую уязвимость для финансовой стабильности еврозоны", - говорится в сообщении ЕЦБ.

Совокупный государственный долг стран еврозоны в этом году может превысить 100% ВВП, что значительно выше уровня долгового кризиса, и может приблизиться к 160% в Италии, которая уже сталкивается с растущими ставками рынка на то, что стране придется покинуть еврозону.

"Если меры, принятые на национальном или европейском уровне, будут сочтены недостаточными для сохранения приемлемости долга, рыночная оценка риска деноминации может еще больше возрасти", - добавил ЕЦБ.

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Как сообщалось, из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

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ЕЦБ, Экономика, Кризис.
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