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Опрос: Треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов

Опрос: Треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов
12:14 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Во время правительственного карантина треть малых предпринимателей (33%) потеряли 50-75% своих доходов.

Треть предпринимателей сообщают о 50-75% потерях от доходов, еще 44% понесли до 50% потерь.

Такие результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди участников проекта Unlimit Ukraine, объединяющий микро- и малых предпринимателей.

Также компании сообщают о значительном росте дебиторской задолженности, а 7% предприятий рассматривают вариант закрытия. Лишь в 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

Большинству компаний, а именно 48% удалось сохранить заработную плату персонала в неизменном виде, тогда как 29% были вынуждены сократить размер оплаты труда, а еще 19% - отправить работников в неоплачиваемый отпуск.

Карантин: треть украинских компаний готовы выходить из онлайн-режима

Сохранить персонал компании в неизменном составе смогли 59% предприятий. Еще 33% компаний коснулось сокращение, а вот 6% даже сейчас ищут новых сотрудников.

Бизнес готов возвращаться к работе - 54% компаний возобновят свою оффлайн деятельность в течение мая-апреля. В то же время 60% предпринимателей рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный режим работы.

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Бизнес, Заработная плата, Предприниматели, Карантин.
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