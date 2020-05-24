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Карантин: треть украинских компаний готовы выходить из онлайн-режима

Карантин: треть украинских компаний готовы выходить из онлайн-режима
18:00 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Четверть украинских предприятий сократили зарплаты работникам.

Треть украинских компаний готовы в ближайшее время возобновить работу офлайн или вернуться в офис, сообщает Украинская бизнес ассоциация (УБА) по результатам опроса своих компаний-участниц. 16% опрошенных сообщили, что уже возобновили работу или же совсем не прекращали ее на период карантина в связи с особенностями деятельности компании. Еще 15% вообще не планируют возвращения в офис или еще не определились с окончательной датой.

Что касается внесения изменений в офисной работе, то 42% рассчитывают внедрить гибкий или посменный график. Еще 13% будут рекомендовать своим сотрудникам продолжать работу из дома. К поэтапному выходу на работу (начиная с 25% работников в офисе с возможным увеличением до 50%) готовятся 20% компаний. Еще 17% предприятий готовы к выходу 50% сотрудников с первых недель с возможным расширением до 75%.

"Основываясь на опыте последних нескольких месяцев, 62% директоров сообщили, что рассматривают вариант полного или частичного изменения режима работы на удаленный на постоянной основе. Большинство из них готовы позволить до 50% персонала работать удаленно", – сообщили в УБА.

Любопытно обстоит дело с оплатой труда:

  • 62% компаний смогли сохранить заработную плату работникам в неизменном виде;
  • 23% компаний сократили зарплаты;
  • 7%, наоборот, увеличили заработную плату для некоторых категорий работников;
  • 3% отправили некоторые категории работников в неоплачиваемый отпуск.

Опрос: треть украинцев считают, что коронакризис продлится более года

"Сохранить персонал компании в неизменном составе удалось 82% бизнесов, а 8% даже сейчас ищут новых сотрудников. Соответственно, 11% компаний были вынуждены сократить свой штат", – говорится в сообщении.

Если говорить о финансовых результатах двух месяцев карантина, то большинство бизнесов сообщают о потерях:

  • 36% опрошенных получили до 20% потерь доходов;
  • 28% – на уровне 20-50%;
  • 18% – 50-75% потерь доходов;
  • 11% сообщили, что никаких изменений не произошло;
  • 3% смогли увеличить доход до 20%.

Карантин и удаленная работа: кого ищут работодатели и сколько готовы платить

22 мая начался второй этап ослаблений карантина, на котором Украина переходит к адаптивной модели. Также правительство смягчает общенациональные ограничения в регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

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Бизнес, Работа, Опрос, Карантин.
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