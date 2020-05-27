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Шмыгаль: Наша цель - топ-30 в рейтинге Doing Business

Шмыгаль: Наша цель - топ-30 в рейтинге Doing Business
13:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Правительство ставит задачу улучшить позицию Украины в рейтинге Doing Business и войти в ТОП-30.

Кабинет министров Украины ставит задачу улучшить позицию Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business и войти в ТОП-30 среди 190 стран.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

”Это важно - максимально упростить работу малого и среднего бизнеса, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросах легкости администрирования налогов, это наша цель - ТОП-30 в мировом рейтинге Doing Business”, - заявил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, правительство продолжает обсуждение вопросов уменьшения налогового давления на малый и средний бизнес, а также упрощения заполнения документов в контролирующие органы.

Премьер также напомнил о том, что Кабмин начал обсуждение комплексной правительственной программы стимулирования отечественной экономики для преодоления последствий COVID-19.

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Как сообщалось, Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020 и заняла 64-е место среди 190 стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда приложит максимум усилий, чтобы через 3-4 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга Doing Business.

Справка. Doing Business характеризует состояние инвестиционного климата в 190 странах мира. Это результат ежегодного исследования, оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности. Всемирный банк рассчитывает этот индекс с 2003 года по таким критериям, как легкость открытия нового бизнеса, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, получение займа, защита прав инвесторов, уплата налогов и т. п.

Украина - один из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран.

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Кабмин, Экономика Украины, Doing Business, Денис Шмыгаль.
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