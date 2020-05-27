Шмыгаль рассказал о приоритетах в стратегии выхода из коронакризиса в Украине

Новости Бизнеса:Шмыгаль заявил, что поддержка украинского производителя является приоритетной задачей в программе стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии.

Поддержка украинского производителя является приоритетной задачей в программе стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду.

"Первая часть программы называется - Защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив. Здоровый экономический национализм - это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении", сказал Шмыгаль.

По его словам, программа предусматривает, что Украина будет использовать весь спектр инструментов ВТО и ГАТТ для защиты своих предприятий. Каждая отрасль в подготовленной стратегии имеет два обязательных параметра. Речь идет о доступе к финансам и доступе к рынкам. "Приведу пример: если мы говорим о поддержке небольших бизнесов, то это программы доступных кредитов, запуск грантовых программ, расширение участия МСБ в государственных закупках, а также всесторонняя помощь по выходу на внешние рынки", - отметил он.

"Кроме того, сейчас мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также "регуляторную гильотину". Наш успех показателен, когда простые ФОПы (ФЛП) больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель, это очень важно - максимально упростить работу малому бизнесу, особенно микробизнесу", - подчеркнул Премьер-министр.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины, привлекая экспертов, ученых и бизнес-ассоциации, подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.