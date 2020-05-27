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Среда, 27.05.2020
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Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики

Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабмин утвердил программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии Covid-19.

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 27 мая, утвердил правительственную программу восстановления отечественной экономики.

Как отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, программа представляет обширный документ, который включает в себя более 230 конкретных мер, которые будут доступны к обсуждению после утверждения программы.

"В первую очередь, задача программы и направления, которые нарабатывались, включают обеспечение безопасного функционирования экономики, поскольку вызовы, которые поставил коронавирус, они касаются не просто развития экономики, а безопасного ее функционирования", - сказал министр, добавив, что документ принят в соответствии с комплексной программой реформ и дополняет ее.

Все инициативы можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и стратегические (превентивные)

Краткосрочные инициативы подразумевают разработку отраслевых норм ведения хозяйствования, временное освобождение от налогообложения, среднесрочные – предоставление помощи в производстве товаров двойного назначения, госзаказ на производство товаров медицинского назначения, а стратегические – экстренное сотрудничество с государствами-партнерами, а также пересмотр торгово-экономических связей с Евросоюзом.

Программа подразумевает внедрение протекционизма, то есть, защиты отечественных товаров от иностранных аналогов.

"В рамках этих мер мы детализировали такие направления, как усовершенствование законодательства, защита национальных интересов Украины, усовершенствование правового поля в сфере торговой защиты, защита национального производителя от проявлений недобросовестного и растущего импорта путем использования инструментов торговой защиты, и защита прав с использованием механизмов Всемирной организации торговли и международных договоров", - отметил Петрашко.

В программе есть блок "меры секторального направления", который четко прописывает поддержку для промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, инфраструктуры, информационных и коммуникационных технологий, сферы услуг. Речь идет о снижении налогового давления, облегчении доступа к финансам, уменьшении расходов на сырье и электроэнергию, а также об обеспечении бесперебойного сбыта продукции для сельхозпродукции с помощью налаживания каналов дистрибуции, продвижении экспорта.

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Поддержка энергетики подразумевает увеличение прозрачности рынков и снижение энергозависимости путем увеличения добычи энергоресурсов. Для поддержки сферы транспорта прописаны продолжение реформы Администрации морских портов Украины и "Укрзализныци", запуск речных перевозок, расширение частно-государственного партнерства.

Блок программы в разрезе функционального направления состоит из таких подразделов, как поддержка малого и среднего бизнеса, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, стимулирование развития инноваций, создание рабочих мест и развитие рынка труда, разумное регулирование хозяйственной деятельности.

Петрашко отметил, что программа стоит "на трех китах" - доступе к финансам, доступе к рынкам, а также обеспечении модернизации и устойчивого развития.

Правительство утвердило программу с условием ее доработки в трехдневный срок. 

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 27 мая в Украине - 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. В общем заболели 1595 детей и 4241 медик. За сутки зафиксирован 321 новый случай

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Кабмин, ВВП, Экономика Украины, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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