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Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
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Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям

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Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
10:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За сутки 26 мая в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностирован у 321 человека, 14 больных умерли, 420 пациентов выздоровели, кроме того зафиксировано еще 924 подозрений на коронавирус Sars CoV 2.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 17 из 24 областей Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области, выздоровления – в Ивано-Франковской и Ровенской (во всех случаях – более 40).

Из 14 умерших по три приходятся на Киев и Харьковскую область. В Херсонской области снижение количества больных произошло из-за смерти одного пациента.

При этом Житомирская область стала 11-й в Украине, где количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Всего за минувшие сутки:

  •  в Винницкой области подтверждено 22 новых случая заболевания Covid-19 и 18 случаев выздоровления (с начала пандемии было 932 заболевших, 15 умерших и 500 выздоровевших), сейчас в области болеет 417 человек (на 4 больше за сутки);
  •  в Волынской области - 9 случаев заболевания и 13 - выздоровления (за все время 814 заболели, 24 умерли и 207 выздоровели), сейчас болеет 583 человека (на 4 меньше за сутки);
  •  в Днепропетровской области 10 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 13 – выздоровления (за все время - 905, 19 и 212 соответственно), сейчас болеет 674 человека (на 4 меньше за сутки);
  •  в Донецкой области 1 человек выздоровел, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 155 заболели, 4 умерли и 74 выздоровели), сейчас болеет 77 человек;
  •  в Житомирской области 13 новых случаев заболевания и 28 - выздоровления (за все время 660 заболели, 14 умерли и 340 выздоровели), сейчас болеет 360 человек (на 15 меньше за сутки);
  •  в Закарпатской области 12 человек заболели и 41 выздоровел (с начала пандемии - 1 104 заболели, 27 умерли и 352 выздоровели), сейчас болеет 725 человек (за сутки на 29 меньше);
  • в Запорожской области 4 человека заболели, 1 умер и 2 выздоровели (с начала пандемии – 420, 13 и 231 соответственно), сейчас болеет 176 человек (на 1 больше за сутки);
  •  в Ивано-Франковской области 21 человек заболел, 1 умер и 38 выздоровели (1 327, 75 и 711 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 541 человек (на 18 меньше за сутки);
  •  в Киеве подтверждено 29 новых случаев заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 49 случаев выздоровления (всего 2 739 случаев заболевания, 64 - смерти и 442 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 233 человека (за сутки на 23 меньше);
  •  в Киевской области 16 человек заболели и 13 - выздоровели (с начала пандемии 1 474 заболели, 30 умерли и 322 выздоровели), сейчас болеет 1 122 человека (за сутки на 3 больше); 
  • в Кировоградской области 7 новых случаев заболевания и 17 - выздоровления (за все время 489 заболели, 23 умерли и 382 выздоровели), сейчас болеет 84 человека (на 9 меньше за сутки);
  • в Луганской области 1 человек заболел и 2 выздоровели (с начала пандемии 45 заболели и 36 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 9 человек (на 1 меньше за сутки);
  •  во Львовской области 38 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 27 - выздоровления (за все время - 1 443, 43 и 322 соответственно), сейчас болеет 1 078 человек (на 10 больше за день);
  • в Николаевской области 5 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 281 заболел, 7 умерли и 136 выздоровели), сейчас болеет 138 человек;
  •  в Одесской области 11 новых случаев заболевания и 12 - выздоровления (с начала пандемии 853 заболели, 14 умерли и 150 выздоровели), сейчас болеет 689 человек (на 1 меньше за сутки);
  •  в Полтавской области 1 человек умер и 3 выздоровели (с начала пандемии 267 заболевших, 13 умерших и 243 выздоровевших), сейчас болеет 11 человек (на 4 меньше за сутки);
  •  в Ривненской области 39 новых случаев заболевания и 52 - выздоровления (за все время 1 514 заболели, 34 умерли и 701 выздоровел), болеет 779 человек (на 13 меньше за сутки);
  •  в Сумской области 7 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 166 заболели, 4 умерли и 130 выздоровели), сейчас болеет 32 человека;
  •  в Тернопольской области 2 новых случая заболевания, 1 - смерти и 17 - выздоровления (за все время - 1 126, 26 и 816 соответственно), сейчас болеет 284 человека (на 16 меньше за сутки);
  •  в Харьковской области 29 новых случаев заболевания, 3 – смерти и 13 – выздоровления (за все время 959, 41 и 223 соответственно), сейчас болеет 695 человек (за сутки на 13 больше);
  •  в Херсонской области 1 человек умер, новых случаев заболевания и выздоровления не было (с начала пандемии 177 заболевших, 3 умерших и 149 выздоровевших), сейчас болеет 25 человек;
  •  в Хмельницкой области 11 новых случаев заболевания и 13 - выздоровления (за все время 381 заболел, 10 умерли и 130 выздоровели), сейчас болеет 242 человека (на 2 меньше за сутки);
  • в Черкасской области 1 новый случай заболевания и 5 - выздоровления (с начала пандемии 393 заболели, 16 умерли и 291 выздоровел), сейчас болеет 86 человек (на 4 меньше за сутки);
  •  в Черновицкой области подтверждено 43 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 26 - выздоровления (3 144 заболевших, 133 умерших и 842 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 169 человек (на 16 больше, чем днем ранее);
  •  в Черниговской области 3 новых случая заболевания Covid-19 и 6 - выздоровления (с начала пандемии – 137 заболевших, 6 умерших и 53 выздоровевших), сейчас болеет 78 человек (на 3 меньше, чем днем ранее).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксирован 321 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 420 выздоровели. В настоящее время в Украине COVID-19 болеют 13 тыс. 252 человека, что на 113 меньше, чем сутками ранее.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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