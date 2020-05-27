Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается

Новости Украины:В Украине 321 новый случай заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 420 выздоровевших, 14 ранее заболевших умерли.

321 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксирован в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 420 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 339 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 25 мая – о 259 новых заболевших, 24 мая – о 406.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 252 человека, что на 113 меньше, чем днем ранее.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 932 случая;

Волынская область — 814 случаев;

Днепропетровская область — 905 случаев;

Донецкая область — 155 случаев;

Житомирская область — 660 случаев;

Закарпатская область — 1104 случая;

Запорожская область — 420 случаев;

Ивано-Франковская область — 1327 случаев;

Кировоградская область — 489 случаев;

г. Киев — 2739 случаев;

Киевская область — 1474 случая;

Львовская область — 1443 случая;

Луганская область — 45 случаев;

Николаевская область — 281 случай;

Одесская область — 853 случая;

Полтавская область — 267 случаев;

Ровенская область — 1514 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1126 случаев;

Харьковская область — 959 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 381 случай;

Черновицкая область — 3144 случая;

Черкасская область — 393 случая;

Черниговская область — 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

Как сообщалось, число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 среды достигло 350 тыс. 458 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 226.