Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается

321 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксирован в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 420 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 339 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 25 мая – о 259 новых заболевших, 24 мая – о 406.
Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 252 человека, что на 113 меньше, чем днем ранее.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.
Как сообщалось, число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 среды достигло 350 тыс. 458 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 226.