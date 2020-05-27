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Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается

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Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается
09:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине 321 новый случай заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 420 выздоровевших, 14 ранее заболевших умерли.

321 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксирован в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 420 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 339 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 25 мая – о 259 новых заболевших, 24 мая – о 406.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 252 человека, что на 113 меньше, чем днем ранее.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 932 случая;
  • Волынская область — 814 случаев;
  • Днепропетровская область — 905 случаев;
  • Донецкая область — 155 случаев;
  • Житомирская область — 660 случаев;
  • Закарпатская область — 1104 случая;
  • Запорожская область — 420 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1327 случаев;
  • Кировоградская область — 489 случаев;
  • г. Киев — 2739 случаев;
  • Киевская область — 1474 случая;
  • Львовская область — 1443 случая;
  • Луганская область — 45 случаев;
  • Николаевская область — 281 случай;
  • Одесская область — 853 случая;
  • Полтавская область — 267 случаев;
  • Ровенская область — 1514 случаев;
  • Сумская область — 166 случаев;
  • Тернопольская область — 1126 случаев;
  • Харьковская область — 959 случаев;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 381 случай;
  • Черновицкая область — 3144 случая;
  • Черкасская область — 393 случая;
  • Черниговская область — 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

Как сообщалось, число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 среды достигло 350 тыс. 458 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 226.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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